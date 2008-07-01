Харківську міліцію очолив Віктор Развадовський

Харків. 1 липня. УНІАН. Виконуючим обов’язки начальника Головного управління МВС Україїни в Харківській області призначений Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВСУ в Харківській області, нового керівника напередодні представив колективу обласної міліції 1-й заступник Міністра внутрішніх справ України Михайло КЛЮЄВ.

В. РАЗВАДОВСЬКИЙ замінив на посаді керівника харківської міліції Станіслава КРИЖАНОВСЬКОГО, який був звільнений з роботи рішенням Колегії МВС України у зв’язку з незадовільними результатами службово-оперативної діяльності в пріоритетних сферах.

Довідка УНІАН. В.РАЗВАДОВСЬКИЙ, генерал-лейтенант податкової міліції, доктор юридичних наук, професор, народний депутат України III і IV скликань. Народився 1959 р. в Житомирській області. В 1989 р. закінчив юридичний факультет Київського державниого університету, в 1995 р. – аспірантуру КДУ. Працював на різних посадах в системі МВС України. Останнє місце роботи – радник Міністра внутрішніх справ України.