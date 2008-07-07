В Україні оголошено штормове попередження
18:15, 07 липня 2008Харьків
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Грози, шквали до 20 м/с - Гідрометцентр
Харків. 7 липня. УНІАН. На завтра, 8 липня, в Україні оголошене штормове попередження.
Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, 8 липня у західній частині країни, а удень і в північних та більшості центральних областей очікуються грози, подекуди гради, шквали 15-20 м/с; вночі та вранці на заході країни місцями пройдуть сильні дощі, на Закарпатті та в Карпатах – дуже сильні дощі.
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