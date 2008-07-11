Добкін заспокоює: Євро-2012 у Харкові відбудеться

Харків. 11 липня. УНІАН. Харків буде одним з чотирьох міст, де пройдуть матчі Євро-2012.

Упевненість у цьому висловив Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, передає сайт міськради.

Мер запевнив, що всі гарантії, дані ним УЄФА, будуть виконані. «Я переконаний, що цей великий Європейський форум у України ніхто не забере. Що Україна гідно підготується. Я упевнений, що ті розбіжності, які є між різними гілками влади, підуть у минуле, а залишаться стадіони, побудовані і реконструйовані аеропорти, дороги. Все те, що служитиме і для проведення Євро-2012 і тим містам, на території яких ці об`єкти знаходитимуться», - сказав М.ДОБКІН.