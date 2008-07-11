ВР розглядає питання щодо відповідальності Кабміну

Харків. 11 липня. УНІАН. Верховна Рада розпочала розгляд питання щодо відповідальності Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, на засідання до ВР прибула прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та члени уряду.

Голова Верховної ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що будуть заслухані виступи представників фракцій, які висловлять свою позицію. Після того будуть зачитані депутатські запити. Потім планується затвердити календарний план роботи ВР на третю сесію.

А.ЯЦЕНЮК також наголосив, що Верховна Рада України має затвердити рішення щодо продовження сьогоднішнього пленарного засідання до завершення розгляду змін до держбюджету на 2008 рік.

П’ятим питанням, за словами голови ВР, буде розглядатися резолюція недовіри уряду, а після цього самі зміни до держбюджету. При цьому голова ВР зазначив, що розглядатимуться два проекти закону – президентський та урядовий.

ВР також сьогодні планує розглянути 92 постанови щодо проведення місцевих виборів.

На цьому, як очікується, буде поставлена крапка в роботі ВР на поточній сесії, і друга сесія буде закрита.

Як повідомляв УНІАН, А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні після наради з керівниками фракцій , що Ю.ТИМОШЕНКО та коаліція погодились на першочерговий розгляд у Верховній раді проекту резолюції щодо висловлення недовіри уряду.

«Прем’єр-міністр і коаліція погодилися на те, щоб резолюція недовіри розглядалася першим питанням», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що питання про спосіб голосування за проект резолюції щодо недовіри уряду обговорюватиметься до початку пленарного засідання о 12.00.

Крім того, голова ВР повідомив, що запропонує депутатам від фракції Партії регіонів внести на заміну існуючого проекту постанови про відповідальність уряду на саме резолюцію недовіри, щоб це відповідало Регламенту ВР.

«Є постанова про відповідальність, а потрібна постанова про резолюцію недовіри Кабінету міністрів, як свого часу був відправлений у відставку Віктор Андрійович ЮЩЕНКО (з посади прем’єра - УНІАН)», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній раді України зареєстровано проект постанови “Про відповідальність Кабінету Міністрів України”, внесений народними депутатами з фракції Партії регіонів. Проектом постанови передбачено прийняти резолюцію про недовіру Кабінету Міністрів.

На першочерговому розгляді цього документу цього пленарного тижня наполягала фракція Партії регіонів.

Натомість фракція Блоку Юлії Тимошенко блокувала трибуну парламенту з вимогами в першу чергу розглянути проект змін до держбюджету.