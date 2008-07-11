Донецькі соціологи відзначають падіння рейтингу Добкіна

Харків. 11 липня. УНІАН. У випадку дострокових виборів у Харкові на них переможе нинішній мер Михайло ДОБКІН.

Такі результати дослідження компанії Research & Branding Group, замовленого газетою «Сьогодні».

У коментарі до повідомлення, переданому УНІАН зазначається, що газета має безпосереднє відношення до однопартійців М.ДОБКІНА з Партії регіонів, а керівник R&B Group Євген КОПАТЬКО тривалий час є політконсультантом Донецької обласної організації ПР.

«Якби вибори мера Харкова відбулися найближчої неділі, те... переміг би ДОБКІН. За нього проголосували б 29,6%. На другому місці - колишній мер міста Володимир ШУМІЛКІН (13,1%). Нардеп від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН (саме його називали головним можливим супротивником ДОБКІНА у випадку дострокових виборів) - лише на третьому місці. І пасе задніх губернатор області Арсен АВАКОВ з 7% (до речі, до останнього ставлення в харків`ян теж непросте: його діяльність на посаді голови ОГА підтримують 15% опитаних, не підтримують - 45% і близько 30% до нього ставляться нейтрально). Дослідження проходило в перший тиждень липня, помилка вибірки не перевищує 2,2%» - відзначають донецькі соціологи.

Характерно, що навіть «дружні» соціологи М.ДОБКІНА відзначають більш ніж 25% падіння рейтингу мера порівняно з 2006 роком. Тоді М.ДОБКІН мав рейтинг 45,3%, підсумовує прес-служба БЮТу.

«На сумнівну об`єктивність даного дослідження, - зазначається в коментарі, - стосовно опонентів чинного мера Харкова вказує також ряд оціночних суджень, які, як відомо, неприпустимі в середовищі професійних соціологів: «...такі результати з гарантією забезпечують перемогу ДОБКІНУ; ...у всіх трьох його можливих супротивників шансів немає; ... ШУМІЛКІН може підібратися до ДОБКІНА на відстань менш 10%; ...всі найвідоміші супротивники мера навряд чи можуть скласти йому серйозну конкуренцію; ... справа в особистості опонентів» тощо».