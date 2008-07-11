Вступ України в ЄС поховає Путіна

Харків. 11 липня. УНІАН. Успіх України в реалізації свого європейського вибору означає політичну смерть для Володимира ПУТІНА.

Таку думку в коментарі газеті «Дело» (№120 від 11 липня 2008 року) висловив російський політичний аналітик Андрій ПІОНТКОВСЬКИЙ.

“Україна дійсно є загрозою, але не безпеці Росії, як стверджують кремлівські пропагандисти. Вона є реальною загрозою путінській моделі корпоративної авторитарної держави, недружньої по відношенню до Заходу. Для мешканців Кремля це питання життя і смерті, щоб країни, які колись були частиною Радянського Союзу, але обрали іншу модель розвитку (Україна є головним прикладом), ніколи не стали привабливими для простих росіян”, - пояснює свою позицію А.ПІОНТКОВСЬКИЙ.

На його думку, до кінця другого президентського терміну В.ПУТІНА мрії Росії про модернізацію були зруйновані.

«Модернізація насправді просто виявилася черговим перерозподілом власності на користь верхівки, особливо тих, хто вийшов із санкт-петербурзької мерії і Федеральної служби безпеки. Зображення Заходу як ворога стало єдиним ідеологічним виправданням для путінської моделі корпоративної держави», - зазначає політолог.

Як він прогнозує, «якщо Україна доб`ється успіху в своєму європейському виборі, якщо вона зробить його ефективним, то вона зможе вирішити питання, яке терзало російську культуру впродовж багатьох сторіч, - Росія чи Захід?» «Отже кращий спосіб допомогти Росії зараз полягає в тому, щоб підтримати заяву України про те, що вона належить Європі та її установам. Це вплине на політичний менталітет Росії більше, ніж будь що інше», - підсумував А.ПІОНТКОВСЬКИЙ.