Облрада внесла зміни до бюджету

Харків. 17 липня. УНІАН. Депутати облради внесли зміни до обласного бюджету на 2008 рік у зв`язку з ухваленням Міністерством з питань житлово-комунального господарства України Переліку об`єктів, які фінансуються за рахунок субвенцій з держбюджету місцевим.

Як повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ, коли депутати розподіляли субвенцію, Перелік об`єктів ще не був затверджений, тому базувалися на торішньому. Проте новий порядок відрізняється від попереднього - сума на газифікацію збільшена, а ремонт житлового фонду абсолютно не фінансується. У зв`язку з цим виникла необхідність змінити первинний розподіл коштів.

За словами В.БАБАЄВА, облдержадміністрація чекала внесення змін до державного бюджету, тому в першу чергу сконцентрували увагу на підготовці до опалювального сезону резонансних об`єктів - Первомайського, Ковшарівки, Краснопавлівки. Таким чином, фінансування деяких районів скоротилося.

В той же час, як відзначив В.БАБАЄВ, іншого виходу поки немає. «Якщо ми не закінчимо систему газифікації в Первомайському до 1 вересня, плюс-мінус 15 днів, то у нас Первомайський, 32 тисячі, буде без тепла. Якщо ми не зробимо в Ковшарівці на 18 млн. грн. котельну, у нас Ковшарівка буде без тепла. Якщо ми в Краснопавлівці не зробимо цю систему опалювання, то там теж будуть без тепла. Виходячи з таких серйозних питань, ми ухвалили рішення концентрувати ці гроші на цих об`єктах. Вважаєте непотрібним - роздайте по 200 тисяч тим районам, яким захочете, вони замінять котли, які можуть цю зиму пережити, а ці три населені пункти будуть без тепла», - сказав В.БАБАЄВ.

Він відзначив, що інші райони також іще отримуватимуть кошти - на наступній черговій сесії облради у серпні розглядатиметься перевиконання обласного бюджету за перше півріччя, а це близько 20 млн. грн.

За словами першого заступника губернатора, враховуючи технічний стан об`єктів, ці кошти будуть розподілені між районами Харківщини. Більш того, додаткові кошти області також можуть надійти після внесення народними депутатами змін до державного бюджету.

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