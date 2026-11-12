У Чорнобилі помітили рідкісного нічного хижака: він найбільший серед своїх родичів в Україні

У нього великі очі, гострий слух, лицевий диск, що допомагає вловлювати звуки.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували червонокнижного пугача – найбільшу сову України. Про це розповіли у заповіднику.

Зазначається, що цей величний представник родини Совових – справжній нічний хижак, добре пристосований до полювання в умовах слабкого освітлення. У нього великі очі, гострий слух, лицевий диск, що допомагає вловлювати звуки. Також птах має спеціальну будову махового пір’я, яке забезпечує надзвичайно ефективне орієнтування й безшумний політ.

"Основу його раціону становлять дрібні ссавці та птахи. Полює він переважно в сутінках і вночі, відіграючи важливу роль у регулюванні чисельності тварин", – розповіли дослідники.

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Пугач – вид, занесений до Червоної книги України. Його присутність у природних екосистемах є важливою складовою біорізноманіття, а збереження місць гніздування – одним із завдань Чорнобильського заповідника, додають фахівці.

Фауна Чорнобиля

Як писав УНІАН, чорнобильські ворони знайшли спосіб розколювати горіхи, докладаючи мінімум зусиль, – вони використовують для цього автомобілі. Фахівець Сергій Жила розповів, що птахи підхоплюють горіх дзьобом, піднімаються в повітря та кидають на асфальт. Якщо шкаралупа не тріснула, спробу повторюють, а найефективніше залишити горіх на проїжджій частині – колеса автомобілів розчавлюють шкаралупу замість птахів.

За словами дослідника, у Чорнобилі цей прийом дедалі частіше переймають чорні граки – теж починають піднімати горіхи й кидати їх на асфальт.

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