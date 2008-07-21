Богословська не бачить нової коаліції

Харків. 21 липня. УНІАН. Народний депутат від фракції Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА прогнозує, що до президентських виборів у парламенті не буде створено нового формату коаліції.

Таку думку вона висловила сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

“Я думаю, що до наступних президентських виборів про формат нової коаліції ми вже не можемо казати”, - наголосила І.БОГОСЛОВСЬКА.

При цьому народний депутат зазначила, що це є її особистою точкою зору, а не позицією всієї фракції Партії регіонів.