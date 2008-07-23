Кернесу не сподобався допит

Харків. 23 липня. УНІАН. Секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА, якого «опівдні схопили у Харкові і примусово привезли до Києва давати свідчення», після допиту вчора увечері відпустили з приміщення Головного слідчого управління МВС України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у нічному випуску ТСН телеканал «1 люс 1».

За словами кореспондента ТСН, враження від перебування на допиті у Г.КЕРНЕСА негативні. Він вийшов в оточенні кількох народних депутатів від Партії регіонів і сказав журналістам, що умови перебування на допиті не надто доброзичливі.

«С часа дня, вот по сию минуту, до того, как я оттуда вышел, не дали даже сообщить родственикам – и я сегодня исполняю обязанности Харьковского городского головы – даже позвонить у мєрию о том, что со мной все нормально, даже не дали ни с кем связаться. В том числе и с адвокатом. Понимаете. Воды не дали, даже в туалет не выводили. Что мы можем говорить», - сказав Г.КЕРНЕС.

Г.КЕРНЕС повідомив, що його нібито чекають тут і в середу ще на один допит. Оскільки на цей час він виконує обов’язки Харківського міського голови, то в середу він має бути на своєму робочому місці, очевидно у Харкові. То ж коли відбудеться наступне побачення з правоохоронцями тут у Києві, йому невідомо, передав кореспондент ТСН.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Харкові працівниками міліції було затримано Г.КЕРНЕСА. Мета затримання, за даними правоохоронців - виконання постанови слідчого у справі щодо замаху на навмисне вбивство, яка перебуває в провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідка у згаданій справі.

При цьому в ДЗГ зазначають, що Г.КЕРНЕС «упродовж двох місяців неодноразово ігнорував запрошення (повістки, телеграми, постанови про привід) слідчого прибути на допит, відверто демонструючи (у тому числі перед громадськістю) своє небажання брати участь у процесуальних діях».