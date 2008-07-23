Харків. 23 липня. УНІАН. УНІАН. Партія регіонів вимагає від прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО негайно зробити подання на звільнення міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА «у зв’язку з брутальним порушенням ним законів, Конституції України і прав людини під час затримання виконувача обов’язків Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА».

Крім того, як ідеться у заяві Партії регіонів, переданій агентству УНІАН, ця політична сила вимагає від Генеральної прокуратури негайного порушення кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА

Партія регіонів також вимагає, щоб Генпрокуратура зробила все для того, щоб «здійснити негайно психіатричну експертизу Ю.ЛУЦЕНКА, оскільки його дії є неадекватними».

Також повідомляється, що сьогодні о 15.00 у кіноцентрі „Зоряний” в Києві відбудеться прес-конференція депутатів від Партії регіонів Владислава ЛУК’ЯНОВА, Нестора ШУФРИЧА та Юрія МІРОШНИЧЕНКА на тему: „Партія регіонів вимагає відставки Луценка».

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Харкові працівниками міліції було затримано Г.КЕРНЕСА. Мета затримання, за даними правоохоронців - виконання постанови слідчого у справі щодо замаху на навмисне вбивство, яка перебуває в провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідка у згаданій справі.

При цьому в ДЗГ зазначають, що Г.КЕРНЕС «упродовж двох місяців неодноразово ігнорував запрошення (повістки, телеграми, постанови про привід) слідчого прибути на допит, відверто демонструючи (у тому числі перед громадськістю) своє небажання брати участь у процесуальних діях».

22 липня у приміщенні Головного слідчого управління МВС України у Києві відбувся допит Г.КЕРНЕСА в рамках кримінальної справи.