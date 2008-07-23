Кернес не піде завтра на допит

Харків. 23 липня. УНІАН. Виконувач обов’язків Харківського міського голови, секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС не збирається ні 24 липня, а ні найближчими днями – аж до кінця липня з’являтися на допит до слідчого в Київ для дачі свідчень в рамках порушених стосовно нього кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, Г.КЕРНЕС заявив сьогодні на спеціально скликаній у міськвиконкомі 2-годинній прес-конференції, що він може з’явитися до слідчого лише 31 липня.

«Я не ухиляюся від слідства, але я сьогодні виконую обов’язки міського голови, і в мене є безліч причин»,- сказав Г.КЕРНЕС, додавши, зокрема, що має багато роботи, хоче «догуляти відпусту» та завершити курс лікування.

«Я сказав, що прийду 31 липня (до слідчого – УНІАН) в другій половині дня», - наголосив Г.КЕРНЕС, відповідаючи на запитання журналістів.

Він відмовився розповідати про зміст допиту 22 липня, але заявив, що хотів би бачити себе «потерпілим» у кримінальній справі. На прес-конференції Г.КЕРНЕС та народний депутат Дмитро ШЕНЦЕВ продемонстрували аудіозаписи, які, на їхню думку, підтверджують, що на самого Г.КЕРНЕСА, його сина, а також на мера Михайла ДОБКІНА готувався замах. При цьому було вказано на депутата однієї з районних рад Харкова Олега МЕДВЄДЄВА, якого учасники прес-конференції вважають замовником замаху. Події довкола Г.КЕРНЕСА Д.ШЕНЦЕВ назвав «беспредєлом», з яким, на його думку, «пора закінчувати», і заявив, що Партія регіонів виступає «за усунення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра». Д.ШЕНЦЕВ вважає, зокрема, що у випадку з Г.КЕРНЕСОМ секретаря міськради могли допитати «просто по телефону», або це міг зробити за дорученням Киева слідчий у Харкові.

Те, що відбувається, зокрема, заяви про «наркотрафік», розгул «криміналітету» тощо Г.КЕРНЕС вважає «дисредитацією Харкова». Він заявив, що не знає про якусь «четверту кримінальну справу» стосовно нього, вважає, що Ю.ЛУЦЕНКО «непрофесіонал», котрий «створив дисбаланс в структурах влади», і міністр «не поінформований про мої кримінальні справи» та провадить політику «непрофесіонального ідиотизму».

Г. КЕРНЕС сказав, що 22 липня під час примусової доставки до Києва, коли «мене викрали», а також під час допиту слідчого на нього чинився психологічний тиск. Інакше як назвати, зокрема, те, що для його доставки було задіяно «близько 50 автомобілів правоохоронної системи», - відмітив міськсекретар. «Я здивований тією демонстрацією сили з боку влади», «з кожним приходом ЛУЦЕНКА відбуваються маски-шоу», - сказав Г.КЕРНЕС і додав, що домагатиметься статусу потерпілого.

Г. КЕРНЕС побоюється, що «правоохоронні органи можуть застосувати будь-які заходи (((«меры» - російською - В.К.)))) стосовно мене», але заявив, що захищатиме свої права, а «той, хто порушив закон, понесе покарання». «Особисто мені не до жартів, тому що я представляю органи самоврядування, а сьогодні йде дисредитація влади», - сказав міськсекретар.

Г.КЕРНЕС заявив про присутність біля приміщення, де проходила прес-конференція, правоохоронців, які, за його словами, намагаються вручити йому повістку на допит, і нагримав на журналістів, які хотіли вийти пересвідчитися, і заборонив їм робити це.

За повідомленнями місцевої преси, після прес-конференції в кабінеті міськсекретаря правоохоронці намагалися вручити повістку Г.КЕРНЕСУ, але не змогли зробити цього.