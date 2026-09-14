Нафта подорожчала на понад $3: скільки тепер коштує барель

Подорожчання нафти сталося на тлі активізації атак на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 3 долари на тлі нових ударів хуситів по Саудівській Аравії та іранських атак на судна в Перській затоці. Це посилило побоювання щодо постачання після зупинки роботи ключового саудівського нафтопроводу, пише Reuters.

Станом на 05:40 за київським часом ф'ючерси (договір на купівлю або продаж активу в майбутньому) на нафту марки Brent подорожчали на 3,21 дол., або на 3,1%, до 107,82 дол. за барель. Ф'ючерси на WTI зросли на 3,17 дол., або на 3,2%, до 103,22 дол. за барель.

"Це сталося на тлі активізації атак на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії, зокрема на важливий трубопровід "Схід-Захід"", - зазначили аналітики ING з сировинних ринків і додали, що поки незрозуміло, наскільки серйозні можливі пошкодження та як довго трубопровід не працюватиме.

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За словами саудівських чиновників, нафтопровід "Схід-Захід" тимчасово призупинив роботу після удару безпілотника. Зупинка трубопроводу, який дає змогу Саудівській Аравії оминати Ормузьку протоку та перенаправляти експорт нафти, ставить під загрозу до 4% світового постачання нафти.

Через зупинку трубопроводу запасів у порту Янбу вистачить лише на 5-7 днів експорту, повідомили Reuters три джерела, обізнані з експортом Саудівської Аравії.

Саудівські державні медіа 13 вересня оприлюднили відеозаписи пошкоджень будинків і мечеті в південній провінції Джазан, які, за їхніми словами, стали наслідком удару хуситів. Хусити також заявили, що завдали удару по саудівській військовій базі в сусідній провінції.

Британське морське агентство безпеки UKMTO повідомило, що 13 вересня в Ормузькій протоці снаряд влучив у судно, що спричинило пожежу та змусило екіпаж евакуюватися. При цьому Іран повідомив, що внаслідок удару по іранському комерційному судну біля узбережжя країни загинула одна людина, а ще четверо членів екіпажу отримали поранення.

Ситуація з нафтою в світі - останні новини

Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що у серпні обсяги поставок сирої нафти з Саудівської Аравії скоротилися на 2,3 мільйона барелів на добу порівняно з попереднім місяцем і склали 6 млн барелів на добу. Це є найнижчим показником за останні понад 30 років.

З липня підтримувані Іраном єменські хусити розпочали морську блокаду Саудівської Аравії в Червоному морі, атакуючи суда та інфраструктуру. Внаслідок цього судноплавство через критично важливу Баб-ель-Мандебську протоку в серпні інколи майже повністю зупинялося.

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