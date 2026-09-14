'У закордонному відрядженні': генпрокурор Кравченко виїхав з України

Він зазначає, що хоче поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, який сьогодні оголосив підозру директору НАБУ, уже не в Україні. Він виїхав за кордон.

Кравченко у Telegram написав, що зараз перебуває за кордоном у відрядженні.

"Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, в його межах заплановано ряд зустрічей в ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України", - зазначає він.

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Відставка Кравченка - що передувало

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили записи розмов у межах "Карфаген", під час якої правоохоронці викрили злочинну організацію, створену одним із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора.

За даними НАБУ, угруповання сформували у середині 2025 року. До нього, за версією правоохоронців, увійшли чинні працівники прокуратури та наближені до посадовця особи. Основним напрямом діяльності було отримання хабарів за невтручання у роботу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців.

Не виключалося, що Генпрокурор Руслан Кравченко міг бути в цій схемі.

7 вересня Генеральний прокурор України Руслан Кравченкозаявив, що подав заяву про відставку з посади. Він тоді писав, що це політичне рішення, бо не хоче, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння.

Сьогодні, 14 вересня, Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який подав у відставку після скандалу через справу "Карфаген", заявив у відеозверненні, що підписав підозри керівнику НАБУ та особі, близькій до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, котрого підозрює у підробленні офіційних документів і отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивне усиновлення з метою шучно створити підстави для уникнення від відповідальності в суді.

За його словами, друга підозра стосується близької до керівника САП особи за вплив на суддів ВАКС, пропозиція їм неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації.

Він вважає, що саме це кримінальне провадження і стало тригером та істинною причиною нічного штурму Офісу Генпрокурора. При цьому додав, що раніше від ухвалення цих рішень його "політично стримував президент, стримували і самі антикорупціонери, пропонуючи гарантії недоторканості в обмін на відмову від ухвалення підозри".

Президент Володимир Зеленський різко відреагував на це звернення і закликав Верховну Раду якнайскоріше ухвалити рішення про відставку Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора.

Зеленський написав, що у цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. "Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає", - наголосив він.

Зеленський рекомендував парламенту проголосувати за звільнення Кравченка невідкладно.

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