Ніяких підозр Кривоносу не надходило: в НАБУ зробили заяву щодо виступу Кравченка

Заяви генпрокурора мають публічний, а не процесуальний характер.

Ніякої підозри директору Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семену Кривоносу офіційно не вручено.

Про це НАБУ заявило у Telegram-каналі. Там додали, що разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) розцінюють заяву генпрокурора Руслана Кравченка як "продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи".

"Ця атака розпочалася не сьогодні. Її активна фаза стартувала ще минулого літа, коли однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

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Зауважується також, що НАБУ та САП "не беруть участі в політичній боротьбі", і діють "виключно в межах закону та готові захищати незалежність антикорупційної системи".

"Станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено. Так само НАБУ не вилучало жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах генерального прокурора", - підкреслили в Бюро.

У НАБУ додали, що всі твердження щодо нібито вилучення Бюро таких проваджень "не відповідають дійсності".

"Відтак заяви генерального прокурора, який нещодавно подав у відставку, наразі мають публічний, а не процесуальний характер", - наголошується у повідомленні.

У Бюро також додали, що НАБУ і САП "ніколи не пропонували і не вимагали жодної "недоторканності" для будь-кого - ані для своїх працівників, ані для інших осіб".

Справа "Карфаген" і Кравченко

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня НАБУ та САП оприлюднили записи розмов у межах справи "Карфаген", в рамках якої правоохоронці викрили злочинну організацію, створену одним із керівників структурних підрозділів Офісу генпрокурора.

Сьогодні, 14 вересня, Кравченко, який подав у відставку після скандалу через "Карфаген", заявив, що підписав підозри керівнику НАБУ та особі, близькій до керівника САП.

Водночас президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити рішення про відставку Кравченка з посади генпрокурора.

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