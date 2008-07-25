Харків. 25 липня. УНІАН. Президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО вважає, що протягом найближчого року не варто чекати на підвищення курсу долара США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у четвер під час прес-конференції.

О.СУГОНЯКО також зазначив, що долар найближчим часом не буде валютою для заощаджень, оскільки фінансова система США нестабільна. І це відображатиметься на економіках багатьох країн, зокрема на економіці України, сказав він.

За словами президента АУБ, багато що в боротьбі за стабільність фінансової системи США залежатиме від регуляторних органів країни. «Але радикальних змін (в економіці США - УНІАН) не буде. Тенденція до ослаблення долара залишиться», - впевнений він.

О.СУГОНЯКО додав, що радикальних змін в економіці США не варто чекати ще й тому, що країна готується до президентських виборів.

Довідка УНІАН. З 22 травня Національний банк України зміцнив гривню, встановивши офіційний курс 4,85 грн./дол. (колишній курс становив 5,05 грн./дол.).

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за долар США було встановлено Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня одразу зміцнилася на 14 копійок) і не змінювався весь цей час.