ЛКМЗ у першому півріччі збільшив прибуток на 93%

Харьков. 25 июля. УНИАН. Крупнейшее кузнечно-штамповочное предприятие Украины ЗАО «Лозовский кузнечно-механический завод» (ЛКМЗ), входящее в индустриальную группу УПЭК, в январе-июне увеличило чистую прибыль на 92,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 11,496 млн. грн. Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-июне ЛКМЗ увеличил чистый доход на 88,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 211,751 млн. грн., а также увеличил валовый доход (выручку) от реализации на 89,9% – до 238,884 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году ЛКМЗ увеличил чистую прибыль в 3,6 раза, по сравнению с 2006 годом, до 11,6 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Лозовский кузнечно-механический завод» - многопрофильное предприятие. Специализируется на массовом крупносерийном производстве поковок 300 различных наименований, установленная мощность - до 180 тыс. тонн поковок в год. Завод также является лидером в производстве мостов для тракторов, дорожно-строительной техники, производит мосты для автобусов, детали для подвижного состава железных дорог.

АО ”УПЭК” - одна из крупнейших в Украине компаний, специализирующаяся в машиностроительном бизнесе. Создана в 1995 году. Индустриальная группа УПЭК включает три направления деятельности: производство компонентов (ОАО ”Харьковский подшипниковый завод” (ХАРП), ЗАО ”Лозовский кузнечно-механический завод (ЛКМЗ), ООО «Украинская литейная компания» (УЛК)); электротехническое (ОАО ”Харьковский электротехнический завод ”Укрэлектромаш” (ХЭЛЗ)) и станкостроительное (ОАО ”Харьковский станкостроительный завод имени С.В.Косиора (ХарВерст)). В сферу управления УПЭК также входит ОАО ”Швейная фабрика им. Тинякова” и ряд других предприятий.