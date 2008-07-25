У Харкові затримано двох податківців-хабарників

Харків. 25 липня. УНІАН. У Харкові СБУ спільно з іншими правоохоронними органами затримали двох співробітників податкової інспекції, які вимагали та отримали хабар від місцевої мешканки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківський області, в середині липня до СБУ звернулася мешканка Харкова, яка повідомила, що співробітники ДПІ одного з районів обласного центру вимагають у неї 2000 гривень за отримання акта перевірки у зв’язку з припиненням господарської діяльності.

Правоохоронцями було встановлено, що інспектор діяв у змові зі своїм безпосереднім керівником. Обох зловмисників було затримано одразу після отримання ними грошей від громадянки. Вони вже встигли поділити хабар порівну.

За матеріалами СБУ прокуратурою Харківської області стосовно співробітників ДПІ порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.