Область намолотила перший мільйон зерна

Харків. 24 липня. УНІАН. У Харківські області намолочено перший мільйон зерна врожаю 2008 року.

Як повідомили кореспоненту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА, на сьогодні ранні зернові та зернобобові культури зібрані з 249,6 тисяч га, що становить 31,4% від запланованої площі збирання. Намолочено 1000,9 тисяч тонн зерна при середній врожайності 40,1 ц/га.

Серед лідерів заступник керівника області виділив господарства Лозівського та Сахновщинського районів, у яких на сьогодні намолочено понад 100 тисяч тонн зерна та зібрано врожай з 50% запланованих площ. Понад 50% посівних площ також оброблено у господарствах Близнюківського і Ізюмського районів області.

Найвища середня врожайність зерна зафіксована у господарствах Валківського (47,7ц/га), Лозівського (45,3 ц/га) і Сахновщинського (45,2 ц/га) районів.