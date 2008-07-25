На російських фондових біржах - грандіозний обвал

Сьогодні на російських торгових майданчиках вже відразу після їх відкриття стався потужний обвал котирувань. За станом на 11:00 за московським часом індекс ММВБ знизився на 4,31% до 1505,76 пункта, індекс РТС - на 3,5% до 1994,35 пункта (до 11:25 мск індекс ММВБ впав вже на 5% - до 1494 пунктів).

Як повідомляють російські ділові видання 25.07.2008, серед лідерів падіння акції вугільних і металургійних компаній: "Белон" (-10%), "Распадская" (-9%), "Северсталь" (-5,7%), НЛМК (-5%). Дешевшають акції компаній нафтогазового сектору: "Сургутнефтегаз" (-4,7%), ГАЗПРОМ (-4,6%), "Роснефть" (-4,6%), ЛУКОЙЛ (-4,2%). Падіння відбувається в банківському секторі, який в останні дні виглядав кращим за ринок: Ощадбанк (-4,5%), ВТБ (-4%).

Обвал російського ринку акцій на відкритті стався на негативному зовнішньому фоні і побоювань з приводу ситуації, що склалася навколо компанії "Мечел". Нагадаємо, напередодні прем`єр-міністр РФ Володимир Путін звинуватив металургійну компанії "Мечел" в заниженні експортних цін на коксівне вугілля, що обрушило котирування ADR компанії на 37%.А це, у свою чергу, викликало вчора зниження котирувань інших представників чорної металургії РФ на більш ніж 4%. Зокрема, на момент закриття 24 липня Лондонської фондової біржі, де торгуються акції багатьох російських меткомпаній, GDR групи Evraz подешевшали на 4,2%, ВАТ "Северсталь" - на 6,0%, ВАТ "НЛМК" - на 6,9%, ВАТ "ММК" - на 5,7%.

Юрій Глухов для УНІАН