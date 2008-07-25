Кернес зі свідка може перетворитися на обвинувачуваного

Харків. 25 липня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не виключає можливості перекваліфікації статусу секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА зі свідка на обвинувачуваного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«На сьогодні Г.КЕРНЕС проходить в якості свідка по чотирьох кримінальних справах. Наразі він боїться давати покази, але обов’язково зробить це», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр також наголосив, що міліція має достатньо доказів для того, щоб довести ці справи до кінця, можливо, об’єднавши їх в одну. У зв’язку з цим Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що висновки результатів розслідувань за цими 4-ма справами ведуть до такого злочинного діяння, як організація наркотрафіку в Харківській області.

Як повідомлялося, 22 липня міліція затримала та у примусовому порядку доправила до Києва секретаря Харківської міської ради Г.КЕРНЕСА для дачі показань у 4-х кримінальних справах. Наступного дня Г.КЕРНЕС знову проігнорував запрошення до слідчого управління та повернувся до Харкова.