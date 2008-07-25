Погода на вихідні

Завтра, 26 липня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями., в окремих районах – град, у західних, а вдень і в північних та центральних областях – місцями сильні дощі, у Карпатах і на Прикарпатті – дуже сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометеорологічному центрі, у зв’язку з цим на завтра в Україні оголошене штормове попередження.

Між тим, у східних областях вночі буде переважно без опадів, удень місцями пройде короткочасний дощ. Вітер переважатиме східний і північно-східний, 7-12 м/с, при грозах подекуди шквали 17-22 м/с. Температура вночі очікується 17-22°, на заході місцями 13-16°; удень буде 21-26°, у східній та південній частині 27-32°, на крайньому сході – до 35°; у Карпатах вночі 10-15°, вдень 14-19°.

На 27-28 липня синоптики прогнозують мінливу хмарність, 27 липня в Україні, 28 липня у південних, східних, а вночі і в центральних областях йтимуть дощі, подекуди сильні дощі, грози, в окремих районах – град та шквали 15-20 м/с. На решті території переважно без опадів. Вітер буде східний і північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні та сході до 23°; вдень 22-27°, 27 липня у південній та східній частині 29-34°.

29- 30 липня істотних опадів не очікується. Температура вночі 8-14°, удень 19-25°; у південній частині та на Закарпатті вночі 12-18°, на узбережжі Криму – до 20°, вдень 23-29°.

У Києві та області 26 липня очікується хмарна з проясненнями погода, дощ, гроза, удень – місцями сильний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, при грозі поривчастий. Температура вночі 17-22°, удень 21-16° (у Києві – 24-26°).

На 27-28 липня синоптики прогнозують у столиці мінливу хмарність, 27 липня пройдуть дощі, грози (вночі місцями сильні дощі, вдень – невеликі короткочасні); 28 липня буде без опадів. Вітер переважатиме північно-східний, 7-12 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

29- 30 липня істотних опадів не передбачається. Температура вночі буде 9-14°, удень 19-24°.