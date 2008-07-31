Металіст – Таврія 3:0

Харків. 31 липня. УНІАН. У домашньому матчі 2-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст з рахунком 3:0 наніс поразку сімферопольській Таврії.

Голи: Ганчарчик (34), Коельйо (66), Обрадович (74, пенальті).

Набравши після 2 ігор 4 очка, Металіст посідає 3-є місце в турнірній таблиці Чемпіонату.

На післяматчевій прес-конференції головний тренер Металіста МАРКЕВИЧ зазначив: «Честно говоря, после игры в Луганске (матч закончился вничью 1:1), где мы, я не могу сказать, что плохо играли, но все же сыграли не так, как хотелось, у нас были опасения по поводу Таврии, которая достаточно неплохо провела свои последние игры. Еще давил тот факт, что это у нас была первая домашняя игра, а они всегда непростые. Хорошо, что эта игра именно так закончилась. Но все равно, ребята внимательно играют не до конца, хотя я их предупреждал, что Таврия – это такая команда, которая из ничего может забить гол. Вторая проблема: мы должны немного доукомплектоваться, ведь впереди у нас будет Кубок УЕФА, и, к сожалению, нам не хватает игроков. Но есть время до конца месяца – и я, и наша селекционная служба должны найти тех игроков, которые способны усилить команду».

Водночас, головний тренер Таврии Михайло ФОМЕНКО зазначив: «Комментария не будет. У меня есть встречный вопрос к присутствующим здесь журналистам: а что-то изменилось с созданием Премьер-лиги? Как вы думаете? Когда мы при счете 0:1 забиваем чистый мяч, а его не засчитывают… Вот и все комментарии».

Результати інших матчів 2-го туру:

Металург З – ФК Харків 0:0

Карпати – Шахтар 1:1 (Зеньов 57 – Фернандіньйо 80)

Іллічівець – ФК Львів 2:0 (Беганський 13, Воробей 34)

Металург Д - Чорноморець 1:0 (Макрідіс 41)

Арсенал - Кривбас - 1:1 (Лисенко 39 - Бюлюкбаші 48)

Ворскла - Зоря 0:1 (Діденко 74)

Дніпро - Динамо 1:3 (Назаренко 90+2 - Гіоане 37, Мілевський 44 пен., 82)