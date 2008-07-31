«Турбоатом» поставить обладнання в Росію

Харьков. 31 июня. УНИАН. 4 июля 2008 г. ОАО «Турбоатом» подписало контракт на изготовление и поставку оборудования для новой строящейся станции «Егорлыкская ГЭС-2», входящей в каскад Кубанских ГЭС на реке Егорлык.

29 июля 2008 г. с получением авансового платежа, контракт официально вступил в силу.

По условиям контракта ОАО «Турбоатом» поставит четыре радиально-осевых турбины номинальной мощностью 3 МВт с диаметром рабочего колеса 1,9 м. Кроме того, в объем обязательств «Турбоатома» входят шеф-монтаж и техническое руководство пуско-наладочными работами.

Сумма контракта составляет около 1 млн. долл.

Отгрузка первых двух комплектов закладных частей намечена на декабрь 2008 г., завершение поставок гидротурбин планируется осуществить до конца 2009 г.

На данном этапе выполнена техническая подготовка производства, разработана конструкторская документация, в т. ч. проектные чертежи, технология изготовления и оснастка.

Первые гидротурбины производства ОАО «Турбоатом» были установлены на Барсучковксой ГЭС №3 и № 4 ещё в 1968-1969 г.г. Сейчас эти агрегаты уже отработали свой ресурс и нуждаются в модернизации. В период с 1991 г. по 1996 г. «Турбоатом» выполнял реконструкцию оборудования, изготовленного другим производителем на пяти станциях каскада Кубанских ГЭС.

Справка:

В Каскаде Кубанских ГЭС восемь гидроэлектростанций и одна гидроаккумулирующая станция – все деривационного типа, расположенные в руслах Большого Ставропольского и Невинномысского каналов и являющиеся их составной частью. ГАЭС, ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3 и ГЭС-4 расположены на Большом Ставропольском канале, водозаборный узел канала находится у города Усть-Джегута. Суммарная мощность каскада Кубанских ГЭС составляет 462,3 МВт, из которых 230,13 МВТ – мощность оборудования, поставленного ОАО «Турбоатом».