У Фрунзенському та Комінтерн. рай-х тимчасово не буде води

Повідомляє КП «Вода»

Харків. 31 липня. УНІАН. У зв`язку з проведенням планово-попереджувального ремонту тимчасово з 8.00 31.07.08 р. до 8.00 01.08.08 р. припинено водопостачання: частини Фрунзенського району, обмеженої вул. Х. Дивізій, вул. Танкопія, пр. 50-річчя СРСР, р. Немишля, пр. Тракторобудівників, пр. Московським до вул. Х. Дивізій; частини Комінтернівського району, обмеженої пр. Гагаріна, пров. Золотим, вул. Польовою, пр. Московським, пр. 50-річчя СРСР , а також м/районів №№ 27, 28, 29 Нових будинків. Інформація сайту міськради

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