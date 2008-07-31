У Фрунзенському та Комінтерн. рай-х тимчасово не буде води
22:07, 31 липня 2008Харьків
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Повідомляє КП «Вода»
Харків. 31 липня. УНІАН. У зв`язку з проведенням планово-попереджувального ремонту тимчасово з 8.00 31.07.08 р. до 8.00 01.08.08 р. припинено водопостачання:
частини Фрунзенського району, обмеженої вул. Х. Дивізій, вул. Танкопія, пр. 50-річчя СРСР, р. Немишля, пр. Тракторобудівників, пр. Московським до вул. Х. Дивізій;
частини Комінтернівського району, обмеженої пр. Гагаріна, пров. Золотим, вул. Польовою, пр. Московським, пр. 50-річчя СРСР , а також м/районів №№ 27, 28, 29 Нових будинків.
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