На Харківщині виявлено 10 вантажівок з контрабандою

Київ. 4 серпня. УНІАН. На Харківщині правоохоронці виявили 10 вантажівок без номерів з турецькими і китайськими товарами.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні Міністерства внутрішніх справ у Харківській області десять вантажівок з контрабандними товарами з Китаю і Туреччини виявили правоохоронці у Велікобурлуцькому районі під час проведення оперативно-профілактичних заходів по боротьбі з контрабандою.

Майже половина автомобілів були без державних номерів. Документів на товар теж не було.

За попередньою інформацією, вивезти товар повинні були до Росії.

Зараз співробітники міліції з`ясовують, кому належить склад, машини і товар. Зібрані матеріали міліція передала Службі безпеки України.