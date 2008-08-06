В Україні у липні зафіксована дефляція

Дефляція в Україні, за даними Державного комітету статистики, в липні становила 0,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Вона наголосила, що цей показник є одним з кращих результатів антиінфляційних заходів і кращим показником за липень за останні 10 років.

«Якщо хтось розповідатиме, що це стандартні дефляційні місяці (літні місяці),… то я тримаю в руках за останні 10 років показники за липень. І можу сказати, що ми дали один з якнайкращих показників за всі періоди - саме в липні», - заявила прем`єр, наголосивши, що торік інфляція в липні становила 1,4%.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що “суттєві дефляційні показники” відзначено в 21 області. А вісім областей, за її словами, спрацювали в цьому відношенні “недбало, абияк”.

Серед кращих регіонів Ю.ТИМОШЕНКО назвала місто Севастополь, де дефляція в липні ц.р. становила 2,2%, в Закарпатській області дефляція становила 1,4%, в Луганській області - 1,3%.

В Івано-Франківській області, відзначила прем`єр, дефляція становила 1,1%. При цьому вона наголосила, що ця область найбільше постраждала від стихійного лиха, і на сьогоднішній момент в області спостерігається зниження цін на будівельні матеріали.

Серед областей, які зіпсували загальну інфляційну картину в країні в липні, Ю.ТИМОШЕНКО назвала Хмельницьку область - інфляція 0,5%, Чернігівську - 0,3%, Житомирську - 0,3%, Київську область - інфляція 0,2%. При цьому прем`єр відзначила, що в Києві зафіксована дефляція 0,5%, у Волинській області - 0,2%, також дефляція в липні зафіксована в Полтавській, Рівненській і Тернопільській областях.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що на сьогодні немає об`єктивних причин для інфляції в Україні і відзначила, що світові ціни на нафту поступово знижуються.

За словами прем`єра, причинами інфляції є недостатня робота керівників областей у цьому напрямі.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що якщо ситуація розвиватиметься таким же чином, то в серпні в Україні також можна чекати дефляцію.

Крім того, прем`єр відзначила, що якщо в якомусь регіоні в серпні на тлі загальної дефляції буде відмічена інфляція, то “буде подано документи на відставку”.

“Це я обіцяю у присутності уряду і засобів масової інформації. Досить так ставитися до країни”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. В Україні в червні до травня 2008 року зростання інфляції становило 0,8%, в червні ц.р. до червня 2007 року - 29,3%.

За даними Держкомстату, з початку поточного року (за січень-червень 2008 року (до грудня 2007 року)) зростання споживчих цін становило 15,5%. Індекс споживчих цін за січень-червень 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007 року збільшився на 26,4%.

Кабінет Міністрів України постановою від 5 липня 2008 року №602 знову змінив прогнозні макропоказники на 2008 рік. Зокрема, уряд змінив прогноз номінального ВВП з 956,8 млрд. грн. на 959,2 млрд. грн., прогнозний показник інфляції погіршено з 15,3% на 15,9%.

Світовий банк (СБ) збільшив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2008 року з 5,5 до 6%, а також погіршив прогноз інфляції з 17,2 до 21,5%.

Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) становила 16,6%, в 2006 році - 11,6%, в 2005 році - 10,3%.