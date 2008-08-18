У Харківській і Чернігівській областях гасять лісові пожежі

У Харківській і Чернігівській областях продовжуються гасіння масштабних лісових пожеж, що охопили ці регіони минулими вихідними.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 17 серпня у Харківській області продовжують гасити пожежу на площі 900 га лісу, що виникла 16 серпня між селами Червоний Шахтар та Іванівка Ізюмського району на території Придінецького лісництва.

Станом на 7.00 18 серпня окремими осередками пожежі охоплено близько 15 га лісу. До ліквідації пожежі задіяно: 1 тис. 355 осіб, 134 од. пожежної та спеціальної техніки, 2 гелікоптера та 2 пожежні літаки. Жертв та постраждалих немає.

На Чернігівщині також продовжувалося гасіння лісової пожежі на площі 350 га (200 га - верхова, 150 га - низова), що виникла 16 серпня біля смт.Десна Козелецького району на території Остерського військового лісництва.

На сьогодні окремими осередками пожежі охоплено близько 15 га лісу. У ліквідації пожежі беруть участь 1 тис. 54 особи, 116 од. пожежної та спеціальної техніки та пожежний літак.

Причини обох пожеж встановлюються.