Харківський «Кубок Звільнення» поїхав на Західну Україну

Івано - Франківська команда «Ураган» стала переможницею XII Міжнародного турніру з футзалу «Кубок Звільнення», що проводився у Харкові. Друге та третє місце у змаганнях, у якому взяли участь 14 команд вищої ліги України, Азербайджану і Литви, теж посіли представники Західної України: львівські команди «Тайм» та «Енергія».

Як повідомляє офіційний сайт Харківської міської Ради, переможці та призери нагороджені пам`ятними кубками, дипломами і медалями.

Заохочувальними призами було нагороджено переможців у номінаціях: кращий воротар, кращий гравець, кращий бомбардир.

Довідка УНІАН. XII Міжнародний турнір з футзалу ” Кубок Звільнення” проводився 12-17 серпня 2008 р. у Харківському палаці спорту на честь 17-ї річниці Незалежності України, 65-ї річниці звільнення Харкова від фашистських загарбників та 100-річчя харківського футболу.