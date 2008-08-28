На Харківщині евакуйовано 1400 чоловік

Київ. 27 серпня. УНІАН. З трикілометрової зони від епіцентру пожежі на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України поблизу м. Лозова Харківської області евакуйовано 1400 чоловік, ухвалюється рішення про евакуацію ще 6 тисяч чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава МНС України Володимир ШАНДРА після екстреного засідання урядової комісії з надзвичайних ситуацій.

В той же час, за інформацією прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, рішення про евакуацію людей з 5-кілометрової зони ухвалюватиметься залежно від розвитку ситуації. «Ми відстежуватимемо ситуацію до 24.00, і, залежно від обставин, ухвалюватимемо рішення: евакуювати людей, або залишати», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в даний час місце події оточене підрозділами МВС. Крім того, ухвалено рішення про розгортання сил Мінохоронздоров`я для надання, при необхідності, медичної допомоги.

«За нашими даними, в даний час пожежа утихає, і частота вибухів скорочується, але ситуація залишається напруженою», - сказав В.ШАНДРА.

Міністр також повідомив, що в даний час розробляються песимістичний і оптимістичний сценарії розвитку подій. «Про всяк випадок відключені всі газопроводи середнього і низького тиску, там немає магістральних нафто- і газопроводів. Ситуація знаходиться під контролем», - підкреслив міністр з питань надзвичайних ситуацій.