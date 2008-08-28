Харківщина розгорнула 12 евакопунктів

Харків. 28 серпня. УНІАН. Оперативний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації в Лозівському районі прийняв рішення евакуювати хворих, які потребують стаціонарної допомоги, з Лозівської центральної районної лікарні, оскільки вона знаходиться на відстані 5 км від епіцентру пожежі на військових складах.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації, на 15 годину 27 серпня в цьому медичному закладі перебувало 230 хворих, переводу підлягали 77 осіб, інших відпустили додому. Одну частину хворих було перевезено до Краснопавлівського поліклінічного відділення, що за 30 км від Лозової, іншу - до центральної лікарні сусіднього Первомайського району.

Для надання невідкладної допомоги в Лозівському районі зосереджено 17 машин швидкої допомоги, які укомплектовані всіма необхідними лікарськими засобами. Під наглядом медичних працівників у Лозовій знаходиться 8 пунктів евакуації, в яких перебуває майже 900 осіб. Також три евакопункти працюють в Лозівському (150 осіб) та один у сусідньому Близнюківському районі (10 осіб). Розгорнуті цілодобові медичні пункти укомплектовані лікарями, медичними сестрами, необхідними медикаментами.