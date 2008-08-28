Аграрії Харківщини просять очистити поля від вибухівки

Харків. 28 серпня. УНІАН. Аграрії Харківщини наполягають на найскорішому очищенню полів, які постраждали внаслідок вибухів артскладу у Лозівському районі.

Як повідомили УНІАН у Головному управління агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації, це питання розглядалося головою облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ.

Керівник області повідомив, що для прибирання снарядів та їхніх осколків з сільськогосподарських земель Лозівщини будуть залучені підрозділи Міністерства надзвичайних ситуацій.

У Головному управління агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації повідомили, що зараз визначається примірна площа полів, куди могли потрапили від вибуху снаряди, та культури, що посіяні там. А це кукурудзу на силос, котру вже почали збирати, а також кукурудза на зерно, круп’яні культури, соняшник та буряки, збирання урожаю яких ще попереду.

Співбесідник УНІАН не зміг сказати, коли ймовірно аграрії продовжать польові роботи. Однак, зазначив, що мають бути виконані всі заходи, які забезпечать безпечну роботу механізаторів та техніки. У то й же час він зауважив, що довготривале обстеження полів може призвести до затримки зі збиранням урожаю, що призведе до збитків аграріїв. Тоді селяни проситимуть компенсацію.