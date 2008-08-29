Аграрії Харківщини чекають кращої ціни на буряк

Харків.29 серпня. УНІАН. Аграрії Харківської області сподіваються на прийнятну закупівельну ціну на цукрові буряки переробними заводами.

Як УНІАН повідомив голова Харківської обласної асоціації сільськогосподарських товаровиробників Анатолій КРИВОРУЧКО, встановлена урядом мінімальна закупівельна ціна на цукросировину у розмірі 170 грн/тонна та доплата 750 грн. за 1 га посівів цукрових буряків не забезпечує селянам потрібної рентабельності, а при урожайності буряків нижче 250 ц/га стає збитковою. Тому аграрії зменшили посіви цієї технічної культури. Цього року вона займає 28 тис. га, у той час як раніше засівали й 112 тис га.

А.КРИВОРУЧКО зазначив, що витрати на вирощування цукрових буряків зросли майже на третину. На таку ж величину сільгоспвиробники й пропонують підняти мінімальну закупівельну ціну на цю технічну культуру.

Довідка. У Харківської області очікується врожай цукрових буряків на рівні 0,95- 1 млн. тонн.