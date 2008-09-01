У всіх школах Харкова пролунав перший дзвінок

Харків. 1 вересня. Сьогодні у Харкові за шкільні парти сіло більше 101 тисячі дітей, з яких 9,5 тисячі – першокласники. У нинішнього року їх на 400 більше ніж торік.

Як повідомляє офіційний сайт міськвиконкому, у подарунок від Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА усі першокласники отримають Прописи. А кожному учню 2-4 класів (30 тис. дітей) місто подарувало щоденник з символікою Харкова, його видатними земляками та пам’ятними місцями.

Перший урок Міністерство освіт рекомендувало провести на тему “Державний прапор України – святиня нашого народу”.

У Харкові працює 180 загальноосвітніх навчальних закладів. У 2008-2009 навчальному році у них в 3821 класі буде навчатися 101 382 дітей. Середня наповнюваність класів становить 26,5.