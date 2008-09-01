На Харківщині всі посади вчителів заповнені

Харків. 1 вересня. УНІАН. Заява деяких ЗМІ про нестачу вчителів в Харківській області 1 вересня поточного року не відповідає дійсності.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської ОДА, про це наголосила заступник голови облдержадміністрації Людмила БЄЛОВА, коментуючи інформацію, яка 31 серпня та 1 вересня з’явилась в деяких ЗМІ. Зокрема, в інформації йшлося про те, що Харківщина додатково потребує на новий навчальний рік 559 вчителів.

Як зазначила Л.БЄЛОВА, вакансії для 387 вчителів дійсно мали місце, але станом на 10 серпня 2008 року, про що йшлося на колегії облдержадміністрації з питань підготовки до нового навчального року 18 серпня.

Вона здивована фактом оприлюднення цієї інформації на сайтах інформагенцій саме напередодні та у день 1 вересня.

"Впевнена, що журналісти мали перевірити динаміку ситуації. Тоді б вони дізналися, що всі вакансії були зайняти ще до 31 серпня!", - наголосила вона.

На думку Л.БЄЛОВОЇ, точність є не лише ввічливістю королів, але й професійним обов’язком представників ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Харківської обласної держадміністрації, станом на 10 серпня в області залишалися не закритими 387 вакансій з різних предметів, з них 140 – у Харкові. Найбільш дефіцитними були такі педагогічні спеціальності, як англійська мова, фізика і математика, фізична культура, трудове навчання.