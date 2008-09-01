На Харківщині школа і дитсадок не змогли розпочати навчальний рік

Київ. 1 вересня. УНІАН. В результаті надзвичайної ситуації на 61-му арсеналі школа №8 Лозової і дитячий садок в селі Єкатеринівка не змогли прийняти учнів 1 вересня.

Як повідомляється на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації, на даний момент в школі №8 і Єкатеринівському дитячому садочку, які найбільше постраждали від вибухів, йде ремонт.

Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вчора під час з робочої поїздки в Лозову, заявив, що для 581 учня восьмої школи в Лозовій навчальний рік теж почнеться 1 вересня, тільки на час відновлювальних робіт хлопці та дівчата навчатимуться на другій зміні в НВК №10.

В ході засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій, яке відбулося 31 серпня в Лозівському міськвиконкомі, заступник голови облдержадміністрації Людмили БЄЛОВА повідомила, що всього від вибухів на військовому складі постраждали 12 установ освіти: 1 школа в Близнюківському районі, 4 - в Лозівському, решта - в Лозовій.

Як повідомляє сайт ОДА, на засіданні також зазначалося, що до Дня знань будуть повністю закінчені роботи зі скління шкіл №10, №11 і Лозівської гімназії, а також дитячих садків №4, №10, №62.

За даними обласної влади, зараз скління проводиться тільки "в одне скло", що дозволить вчасно почати навчальний рік. Водночас, А.АВАКОВ заявив, що в усіх постраждалих школах з часом всі вікна будуть замінені на металопластикові зі склопакетом.

Таким чином, зазначається у повідомленні ОДА, День знань в стінах рідних учбових закладів відзначать учні всіх шкіл Лозово№11