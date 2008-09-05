Депутати хочуть змінити порядок призначення в.о. голів держадміністрацій

Харків. 5 вересня. УНІАН. 4 вересня у Верховній Раді було зареєстровано проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України (щодо в.о. голів місцевих державних адміністрацій)”.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Верховної Ради.

Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Олександр ЛАВРИНОВИЧ (фракція Партії регіонів) та Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ).

Депутати пропонують внести зміни до законів “Про Кабінет міністрів України”, “Про місцеві державні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Зокрема, передбачається вилучити положення, відповідно до якого Президент України має право відхиляти запропоновану Кабінетом міністрів кандидатуру на посаду голови місцевої державної адміністрації, а також норму, згідно з якою голови місцевих держадміністрацій призначаються на строк повноважень Президента України.

Депутати також пропонують встановити, що Президент має прийняти рішення про призначення на посаду або звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації у 15-денний термін з дня отримання подання Кабінету міністрів.

О.ЛАВРИНОВИЧ та А.ПОРТНОВ вважають за необхідне передбачити у законі, що, у разі відхилення Президентом України поданої кандидатури, Кабінет міністрів призначає виконувача обов’язків голови місцевої держадміністрації, який має усі права та обов’язки, передбачені цим та іншими законами для голів місцевих державних адміністрацій.

“Виняток становить можливість висловлення недовіри щодо нього місцевою радою. Така позиція виходить з того, що відповідно до законодавства, результатом зазначеної недовіри є розгляд цього питання Президентом України з подальшою можливістю звільнення відповідного голови місцевої державної адміністрації. Проте, відповідно до нашої концепції, Президент України не має жодного відношення до призначення виконуючого обов’язки голови місцевої держадміністрації”, - пояснюють депутати.

На їхню думку, у випадку ж, якщо в.о. голови місцевої держадміністрації дискредитує себе в очах відповідної місцевої ради, необхідно надати право раді приймати рішення про звернення до Кабміну з пропозицією звільнити в.о. голови відповідної місцевої державної адміністрації. “Зазначене звернення може бути підставою для звільнення такого виконуючого обов’язки голови місцевої державної адміністрації”, - заявляють депутати.

О.ЛАВРИНОВИЧ та А.ПОРТНОВ вважають, що їхній проект “спрямований на посилення участі уряду в процесі формування керівництва місцевих державних адміністрацій”.