Розпочала роботу сесія міськради

Харків. 10 вересня. УНІАН. Розпочала роботу XXV сесія Харківської міської ради 5-го скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати мають розглянути сьогодні близько 40 питань.

Серед них – питання про допомогу західним областям України, які потерпіли від повені, про земельні ділянки для продажу на аукціоні, про можливість збільшення винагороди призерам Олімпіади в Пекіні, про комунальну власність м. Харкова, зміни до бюджету.

Сесію транслює на місцеве телебачення: 7 канал та ОТБ.