Розпочала роботу сесія міськради
10:09, 10 вересня 2008Харьків
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У порядку денному – 40 питань
Харків. 10 вересня. УНІАН. Розпочала роботу XXV сесія Харківської міської ради 5-го скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати мають розглянути сьогодні близько 40 питань.
Серед них – питання про допомогу західним областям України, які потерпіли від повені, про земельні ділянки для продажу на аукціоні, про можливість збільшення винагороди призерам Олімпіади в Пекіні, про комунальну власність м. Харкова, зміни до бюджету.
Сесію транслює на місцеве телебачення: 7 канал та ОТБ.
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