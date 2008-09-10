БЮТ хоче скинути Добкіна

Харків. 10 вересня. УНІАН. Представники Блоку Юлії ТИМОШЕНКО із завтрашнього дня розпочнуть збір підписів за перевибори мера Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник фракції БЮТ у Харківській міськраді Сергій СЬОМОЧКІН на прес-конференції, спеціально скликаній у зв’язку з подіями на сесії міської ради, де фракції БЮТ сьогодні було відмовлено в оприлюдненні кількох заяв.

За його словами, місцевий БЮТ постійно наштовхується на деструктивну позицію керівників Харківської міськради – мера Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, тому з 11 вересня розпочинає безстрокову акцію протесту, в рамках якої й проходитиме збір підписів за відставку мера.

С.СЬОМОЧКІН поінформував, що всі районні парторганізації БЮТ з четверга, 11 вересня, встановлять пікети перед приміщеннями силових структур та громадських організацій, аби привернути увагу громадян до ситуації в Харківській міськраді. Якщо буде потрібно, наголосив С.СЬОМОЧКІН, «пікети перенесемо до Києва».

С.СЬОМОЧКІН гостро скритикував діяльність керівників міськради, звинувативши їх, зокрема, у «розкраданні бюджету».

Бютівець заявив, що мер Харкова, «на 100% у курсі схем відмивання бюджетних коштів Харкова», і вважає, що «ДОБКІН є ініціатором, а Г.КЕРНЕС – виконавцем» у цьому.

С.СЬОМОЧКІН стверджує, що найбільші масштаби порушень відбуваються у сфері земельних відносин: «близько 200 мільйонів гривень розкрадань – це афери в земельній cфері».

За його словами, харківський БЮТ не буде миритися з таким становищем, а тому, «якщо ситуація не зміниться, буде блокувати трибуну сесій».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція БЮТ покинула сесійну залу на знак протесту проти того, що її представникам не дали можливості оприлюднити відповідні заяви.