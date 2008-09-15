Авакову та П.Ющенку заборонено в’їзд у Росію?

Харків. 15 вересня. УНІАН. Брат президента Віктора Ющенка Петро Ющенко, лідер НУ-НС В`ячеслав Кириленко і ще низка українських політиків і бізнесменів не зможуть в`їхати до Росії після того, як влада України заборонила в’їзд до країни деяким російським політикам і депутатам Держдуми.

Про це передає «Українська правда» з посиланням на «Інтерфакс-України».

Інформація стала відома у понеділок з «поінфмованих джерел у Москві».

За їхніми даними, до числа нев`їздних потрапляють лідер НУ-НС В`ячеслав Кириленко, керівник комітету Верховної Ради з зовнішньої політики Олег Білорус, член комітету з питань культури і духовності, депутат Верховної Ради від НУ-НС Петро Ющенко, член того ж комітету від Блоку Юлії Тимошенко Володимир Яворівський.

Крім того, у переліку також фігурують керівник робочої групи Служби безпеки України з вивчення історії ОУН-УПА Володимир В`ятрович, голова Київської обладміністрації Віра Ульянченко і голова Харківської обладміністрації Арсен Аваков, а також голова держкомпанії "Укрспецекспорт" Сергій Бондарчук.

«Можуть виникнути проблеми з в`їздом до Росії й у деяких українських бізнесменів», - сказав один зі співрозмовників.

Підтвердити або спростувати цю інформацію в офіційних російських структурах поки не вдалося.

На початку вересня за рішенням української влади в Україну не був допущений депутат Держдуми Росії - політолог Сергій Марков.

МЗС Росії у цьому зв`язку висловив протест. У ньому зазначалося, що до українських «чорних списків» включені також й інші російські парламентарі - віце-спікер Держдуми Олександр Бабаков, заступник голови комітету Держдуми у справах СНД і зв`язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін, депутат Віктор Водолацький.