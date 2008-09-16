ХV Харківські асамблеї присвятять Лисенку і Мендельсону

Харків. 15 вересня. УНІАН. Цьогорічний - ХV Міжнародний музичний фестиваль «Харківські асамблеї» буде присвячений видатним представникам музичної культури: української – Миколі Лисенку та західноєвропейської – Феліксу Мендельсону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

За інформацією сайту, урочисте відкриття фестивалю відбудеться 24 вересня о 18.00 годині у малій залі Харківського академічного театру опери та балету ім. М.Лисенка.

Кожного року «Харківські асамблеї» мають свою тему і присвячуються певному композитору. Так, перший фестиваль (1991) приділив увагу В.Моцарту, другий – музиці бароко і ХХ сторіччя (1992), наступні – Ф.Шуберту (1993), Ф.Мендельсону-Бартольді (1994), Р.Шуману (1995), Ф.Лісту (1997), Г.Перселу (1999), Й-С.Баху, Л.Бетховену, Й.Брамсу (2001), а також М.Глинці (2002), Г.Берліозу (2003), П.Чайковському (2004), Й.Гете(2005), І.Слатіну та 135-річчю професійної освіти на Слобожанщині (2006).

Минулорічні «Харківські асамблеї» організатори фестивалю присвятили 90-річчю створенню Харківської консерваторії.