С.Кушнарьов схвалює прихід Шенцева

Харків. 15 вересня. УНІАН. Сергій КУШНАРЬОВ, депутат Харківської міськради, заявив 15 вересня в ефірі телепрограми «Інакше» про те, що він схвалює зміну керівництва Харківської обласної організації Партії регіонів, повідомляє «Сеть экстренного оповещения».

«Я схвалюю ті кадрові перестановки, які відбулися. Справ в тому, що новопризначений голова обласної партійної організації – людина відома у місті, на Україні. За цей час, як він активно увійшов у громадсько-політичне життя держави, він виявив себе з дуже гідних позицій в дуже гідних ситуаціях».

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня конференція Харківського обласного відділення Партії регіонів обрала на посаду її голови народного депутата України Дмитра ШЕНЦЕВА. До цього посаду керівника обласного осередку ПР обіймав САЛИГІН, голова Харківської облради.