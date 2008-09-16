Міліція каже, що Добкін і Кернес неправі

Харків. 16 вересня. УНІАН. Працівники Головного управління МВСУ в Харківській області стурбовані тим, що окремі посадові особи Харківської міськради «поширюють неправдиву інформацію про діяльність органів внутрішніх справ, принижують честь та гідність працівників міліції, використовують для цього трибуну сесійної зали Харківської міської ради та засоби масової інформації, формуючи такими діями негативне ставлення населення до правоохоронців».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті обласної міліції.

Такі дії автори заяви розцінюють «як намагання не дозволити правоохоронцям реалізувати конституційний принцип рівності всіх громадян перед законом та зашкодити розпочатому з приходом нового керівництва ГУМВС в області процесу документування протиправних дій посадових осіб Харківської міськради у сфері розподілу земель, використання бюджетних коштів і комунального майна та намаганням поновити розслідування більше двох десятків кримінальних справ, які у попередні роки порушувалися стосовно посадових осіб міськради, однак у подальшому із зрозумілих причин безпідставно закриті судами».

Правоохоронці вважають, що посадовці мають «сприяти діяльності органів внутрішніх справ в усуненні факторів, які негативно впливають на стан законності і правопорядку у місті». Вони звертають увагу влади, зокрема, на необхідність освітлення вулиць, корегування руху пасажирського автотранспорту у вечірній та нічний час, розв’язання проблеми рецидивної злочинності, залучення до правоохоронних заходів громадськості і населення, а також вказують на повну відсутність фінансування на роботу з населенням з метою розкритті злочинів.

Серед нагальних проблем, з вирішенням яких зволікає влада Харкова, автори заяви називають також ситуацію в дорожньо-транспортній сфері, самовільне захоплення земель, незаконне будівництво і знищення при цьому дерев та зелених насаджень, руйнування дитячих майданчиків та під’їзних шляхів до будинків, хабарництво посадовців.

Адекватного реагування з боку органів місцевого самоврядування, йдеться в заяві, «потребують проблеми поширення наркоманії, проституції, втягування у злочинну діяльність дітей, перш за все тих, які виховуються у проблемних сім`ях та потребують уваги представників влади на місцях, органів опіки, освіти та служби у справах дітей».

На думку авторів заяви, «ЗМІ, телебачення та друковані видання практично не застосовуються для формування правосвідомості громадян, поваги до здорового способу життя, поширення правових знань. Для інформації профілактичного змісту та правового виховання населення виділяються лічені хвилини, у той час як керівники Харківської міськради годинами використовують ефір для поширення негативної інформації та з`ясування питань, які не стосуються життєдіяльності міста та його мешканців».

Автори заяви пропонують представникам органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, працівникам правоохоронних та державних контролюючих органів «об`єднати зусилля і спільно, як того вимагає закон і наш службовий обов’язок, захищати інтереси громадян і держави, забезпечувати правопорядок і безпеку у нашому місті».