На фондовому ринку України також обвал

Харків. 16 вересня. УНІАН. Український фондовий ринок сьогодні продемонстрував рекордний обвал - індекс ПФТС упав на 14,09%, до 351,54 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Таким чином, індекс ПФТС пробив сьогодні психологічний бар`єр у 400 пунктів.

Загальний обсяг торгів становив 78 млн. 221,8 тис. грн.

Сьогодні фондова біржа ПФТС двічі зупиняла торги внаслідок «зниження цін на акції до рівня, визначеного нормативними документами ПФТС».

З початку вересня ПФТС зупиняла торги вже кілька разів.

Відповідно до рішення від 23 квітня 2008 року, рада ПФТС має право зупинити торги на біржі, якщо падіння котирувань 75% акцій, які належать до індексного кошика ПФТС, становить понад 7%.