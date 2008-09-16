На фондовому ринку України також обвал
18:39, 16 вересня 2008Харьків
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Рекордний - індекс ММВБ упав на 15%
Харків. 16 вересня. УНІАН. Український фондовий ринок сьогодні продемонстрував рекордний обвал - індекс ПФТС упав на 14,09%, до 351,54 пункту.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.
Таким чином, індекс ПФТС пробив сьогодні психологічний бар`єр у 400 пунктів.
Загальний обсяг торгів становив 78 млн. 221,8 тис. грн.
Сьогодні фондова біржа ПФТС двічі зупиняла торги внаслідок «зниження цін на акції до рівня, визначеного нормативними документами ПФТС».
З початку вересня ПФТС зупиняла торги вже кілька разів.
Відповідно до рішення від 23 квітня 2008 року, рада ПФТС має право зупинити торги на біржі, якщо падіння котирувань 75% акцій, які належать до індексного кошика ПФТС, становить понад 7%.
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