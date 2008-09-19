Погода на вихідні

Харків. 19 вересня. УНІАН. У суботу, 20 вересня, в Україні очікуються дощі, у західній частині місцями сильні. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11° тепла, вдень 8-13°, у східних областях до 16°; у південній частині вночі 11-16°, вдень 14-19°. В Карпатах дощ та мокрий сніг, місцями сильні опади; температура вночі 0-2° морозу, температура вдень 1-6° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

21-22 вересня – хмарно, часом дощі (на сході переважно невеликі), на півдні вдень окремі грози, у Криму, Одеській, Миколаївській, а 22 вересня і у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях місцями сильні дощі. Вітер переважно північно-східний, східний, 7-12 м/с, на півдні та сході подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 8-13°, на сході до 17°; у південних областях та в Криму вночі 11-16°, вдень 14-19°. У Карпатах дощ та мокрий сніг, місцями сильні опади; температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-6° тепла.

23- 24 вересня - невеликі дощі, 23 вересня у західних та центральних, а 24 вересня у східних областях, у Криму та Приазов`ї помірний дощ, лише на півночі Лівобережжя, а вдень 24 вересня у західних та північних областях без істотних опадів. Температура вночі 8-14°, 24 вересня у західних, північних, центральних областях 3-9°тепла; вдень 11-16°, в Криму до 19°.

У Києві в суботу часом очікується дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 9-11°.

21-22 вересня – хмарно, часом дощ. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 8-13°.

23- 24 вересня - невеликі дощі, лише вдень 24 вересня без істотних опадів. Температура вночі 23 вересня 8-13°, 24 вересня 4-9°тепла; вдень 11-16°.