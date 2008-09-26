Міліція вважає, що Добкін і Кернес вживали наркотики

Харків. 26 вересня. УНІАН. Керівництво Головного управління МВС України в Харківській області звернулося до прокуратури області з проханням перевірити законність закриття Дзержинським судом Харкова справи про адміністративні правопорушення Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА та секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА, передбачене ч. 1 ст. 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту в невеликих розмірах).

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласної міліції.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня ц.р. Дзержинський суд Харкова закрив справу про адміністративні правопорушення стосовно міського голови М.ДОБКІНА та секретаря міськради Г.КЕРНЕСА «за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення» (п.1 ст. 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Коментуючи рішення Дзержинського суду, Г.КЕРНЕС заявив журналістам 24 вересня: «Ні я, ні Михайло ДОБКІН ніколи в житі не вживали наркотики».

2 вересня на сайті Головного управління МВС України в Харківській області була оприлюднена інформація про те, що Головне слідче управління МВС України завершило розслідування і передало до суду кримінальну справу щодо жителів Харківської області, затриманих за розповсюдження в особливо великих розмірах важких наркотиків. За результатами розслідування було складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст.44 КУпАП (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах) щодо керівників Харківської міської ради.