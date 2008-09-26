Прокуратура взялася за торговців залдіаром
11:36, 26 вересня 2008Харьків
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Харків. 26 вересня. УНІАН. Прокуратурою Харківської області порушено кримінальну справу за фактом збуту наркотичного лікарського засобу «Залдіар».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області з посиланням на начальника відділу прокуратури Андрія ВІНАКОВА, це перша подібна справа в Україні.
Слідством встановлено, що з середини липня по середину серпня цього року з одного із аптечних складів Харкова реалізовано різним суб’єктам господарювання 2270 пігулок наркотичного лікарського засобу «Залдіар», який містить гідрохлорид трамадолу.
У справі ведеться слідство.
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