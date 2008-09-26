Прокуратура взялася за торговців залдіаром

Харків. 26 вересня. УНІАН. Прокуратурою Харківської області порушено кримінальну справу за фактом збуту наркотичного лікарського засобу «Залдіар».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області з посиланням на начальника відділу прокуратури Андрія ВІНАКОВА, це перша подібна справа в Україні.

Слідством встановлено, що з середини липня по середину серпня цього року з одного із аптечних складів Харкова реалізовано різним суб’єктам господарювання 2270 пігулок наркотичного лікарського засобу «Залдіар», який містить гідрохлорид трамадолу.

У справі ведеться слідство.