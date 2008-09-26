У Харкові говорять, що дочасні вибори неминучі

Харків. 26 вересня. УНІАН. Майже стовідсоткову впевненість у неминучості дострокових виборів до Верховної ради України висловили лідери політичних партій Харківщини.

Як передає кореспондент УНІАН, такої думки дійшли учасники круглого столу на тему «Вибори чи нова коаліція», який відбувся у прес-центрі «Майдан свободи».

Заступник голови Харківської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Валерій ДУДКО констатував, що домовитися буде неможливо, і «з вірогідністю 99,1 % ми підемо на непотрібні дострокові вибори».

При цьому він відмітив, що змін до виборчої системи не буде, продовжуватиме своє існування стара схема виборів, але, акцентував В.ДУДКО, можливе підняття прохідного бар’єра у Верховну раду для партій.

Депутат Харківської обласної ради від Партії регіонів, голова постійної комісії з питань бюджету Любов ЧУБ висловила стурбованість потенційно можливим переходом на двопартійну систему. За її словами, це може призвести до розколу держави, оскільки політичні партії в Україні підтримуються не певними соціальними групами, а має місце територіальний принцип підтримки.

Лідери політичних організацій назвали навіть можливий термін проведення позачергових виборів до Верховної ради. За їхніми словами, це може відбутися в останній декаді грудня.

Підсумовуючи розмову, учасники круглого столу висловилися за внесення змін до виборчого законодавства України. Політики також дійшли згоди, що позачергові вибори – це величезна проблема для України.