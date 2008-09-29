Добкін починає ворушити місцевих регіоналів

Харків. 29 вересня. УНІАН. Голова Харківської міської організації Партії Регіонів Михайло ДОБКІН на Х конференції Фрунзенської районної парторганізації ПР, яка відбулася наприкінці тижня, повідомив однопартійцям, що Політрада партії ухвалила рішення готуватися до дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківського обласного відділення ПР.

«Ми стоїмо на порозі виборів. Рішення готуватися до майбутніх дострокових виборів ухвалене вчора на Політраді. Лідер партії говорив про те, що, звичайно ж, ми не прагнемо до дострокових виборів – адже, крім того, що це буде черговим ударом по економіці країни, перемога на таких виборах нікому не гарантована. Проте зараз маловірогідна така конфігурація у ВР, яка дозволила б зберегти основні програмні принципи Партії регіонів. Тому, швидше за все, вибори все ж таки відбудуться», - сказав М.ДОБКІН.