Завод ім. Малишева виготував чергову партію танків «Булат»

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» виготовило для Збройних сил України чергову партію танків БМ «Булат».

Як повідомив кореспонденту УНІАН в.о. генерального директора заводу ім. Малишева Олексій ПІДГОРНИЙ, сьогодні підприємство відвантажує 10 одиниць БМ «Булат», що є частиною партії, яка має виготовлена для української армії в 2008 році.

«Танки «Булат» виготовляються на замовлення Міноборони відповідно до контракту, який укладено в рамках програми оновлення бронетанкового парку української армії», - сказав О.ПІДГОРНИЙ.

Він нагадав, що раніше до діючих частин ЗСУ завод відправив дві партії БМ «Булат» загальною чисельністю 36 одиниць.

«Виконані заводом роботи виводять «Булат» на рівень сучасних новітніх танків типа Т-80УД, «Оплот» і російських Т-90С”, - зазначив О.ПІДГОРНИЙ.

За його словами, в ході глибокої модернізації БМ «Булат» одержує високе підвищення за всіма основними характеристиками танка – захисту, мобільності, бойовій потужності. «Зокрема, - сказав керівник підприємства, - на «Булат» встановлюється дизельний двигун 5ТДФМ потужністю 850 к.с., новий комплекс управління вогнем, а також «ми повністю укладаємося в терміни виконання контракту, і військові фахівці висловлюють велике задоволення як щодо рівня модернізації, так і її якості», - сказав О.ПІДГОРНИЙ. За його словами, «фактично армія одержує новий сучасний танк, здатний виконувати складні бойові завдання».

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова і Харківським конструкторським бюро з двигунобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних і колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрями виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (ОБТ «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки (БАУ-23 «Грім»).

Завод ім. Малишева приступив до модернізації Т-64 у 2004 р. на замовлення Міністерства оборони України. Після модернізації танк одержує найменування БМ «Булат». Програма модернізації розроблена ХКБМ ім. Морозова – провідною і координуючою організацією з розробки бронетанкової техніки і артилерії України. Головним виконавцем держзамовлення виступає ДП «Завод ім. Малишева».

Основні параметри БМ «Булат»: екіпаж – троє людей, бойова маса – 45 тонн, гармата калібру 125 мм, спарений кулемет 7,62 мм, зенітний кулемет 12,7 мм. Комплексний додатковий захист забезпечує посилення захисту корпусу і башти (за рахунок установлення накладної броні) від бронебійних підкаліберних снарядів у 1,45 раза, від кумулятивних - у два рази. На танк встановлюється дизель 5ТДФМ потужністю 850 л.с. (можливе установлення двигуна 1000 к.с.), швидкість по шосе 60-65 км/год., максимальна температура повітря, за якою можлива експлуатація – до 55°С. Після модернізації комплекс управління вогнем БМ «Булат» перевищує за своїми характеристиками КУО танка Т-80УД.

На знімку: танки БМ «Булат» на залізничній платформі перед відправкою до військової бригади ЗСУ.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА.